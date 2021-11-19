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Общество19 ноября 2021 9:19

В Башкирии на торги выставили арестованную сперму быков за 34 млн рублей

Информация об аукционе появилась на сайте Росимущества
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На торгах планируется продать 298 тысяч доз семени

На торгах планируется продать 298 тысяч доз семени

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии анонсировали электронные торги, один из лотов в которых – сперма быков, арестованная у сельскохозяйственного предприятия. Начальная цена семени превышает 34 млн рублей. Информация об аукционе появилась на сайте Росимущества.

Согласно данным торгов, с молотка пустят семя племенных быков, содержащееся в жидком азоте. Сперма была арестована у компании «Башкирское» по племенной работе – она занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производство молока.

Как уточняет телеграм-канал Baza, фирма лишилась ценной жидкости, поскольку не смогла вернуть субсидию, которую ей предоставил, а затем отозвал Минсельхоз республики. На торгах планируется продать 298 тысяч доз семени быков.