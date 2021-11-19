В Башкирии на торги выставили арестованную сперму быков за 34 млн рублей

На торгах планируется продать 298 тысяч доз семени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии анонсировали электронные торги, один из лотов в которых – сперма быков, арестованная у сельскохозяйственного предприятия. Начальная цена семени превышает 34 млн рублей. Информация об аукционе появилась на сайте Росимущества.

Согласно данным торгов, с молотка пустят семя племенных быков, содержащееся в жидком азоте. Сперма была арестована у компании «Башкирское» по племенной работе – она занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производство молока.

Как уточняет телеграм-канал Baza, фирма лишилась ценной жидкости, поскольку не смогла вернуть субсидию, которую ей предоставил, а затем отозвал Минсельхоз республики. На торгах планируется продать 298 тысяч доз семени быков.