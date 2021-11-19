Башкирская студентка, отравившаяся метанолом на вписке в Казани, скончалась в больнице

Анастасия П. умерла в больнице, не приходя в сознание. Фото: соцсети

В Казани скончалась 20-летняя студентка из Стерлитамака, отравившаяся вместе с друзьями на вписке метанолом. Все это время девушка находилась в коме в реанимации, а врачи не давали никаких прогнозов. К сожалению, несмотря на все старания медиков, Анастасия П. скончалась, так и не приходя в сознание.

- Одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. Большинство остальных пострадавших находятся в стабильном состоянии, - отметили в Минздраве РТ.

Напомним, все произошло в ночь на 17 ноября: компания из 13 студентов-медиков собралась в съемном коттедже в казанском поселке, чтобы отметить день рождения. На выпивке решили сэкономить и купили у знакомого пятилитровую бутыль с водкой. Вот только в спешке ребята перепутали канистры и на стол выставили пятилитровку с «незамерзайкой», которую подкрасили и подсластили пищевым ароматизатором. В итоге все присутствующие оказались на больничной койке с тяжелейшим отравлением метанолом. 20-летней Анастасии П. пришлось хуже всех: мать девушки рассказала, что у ее дочери было очень слабое здоровье.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Анастасии П.