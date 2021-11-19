В реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе вложат 3,9 млрд рублей

фото: Радий Хабиров // vk.com

Объем инвестиций в реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе превысит 3,9 млрд рублей. Об этом на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии 18 ноября сообщил замначальника Куйбышевской железнодорожной дороги по территориальному управлению филиала «РЖД» Дмитрий Новиков. Он представил проект обновления вокзального комплекса станции Уфа.

Работы на вокзале проходят в два этапа. Первый уже завершен – речь идет о строительстве зданий «вставка», «конкорс», реконструкции здания вокзала, платформ и инженерных сетей. Второй этап предусматривает продолжение работы по реконструкции платформ, удлинению пешеходного тоннеля и общему благоустройству территории.

По словам Новикова, результатом масштабного обновления вокзала станет надежность и безопасность населения, беспрепятственный доступ для маломобильных граждан и эффективная организация пассажиропотоков.

Напомним, второй этап реконструкции уфимского ж/д-вокзала планируется завершить до 2024 года.