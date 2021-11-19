Уфимская мэрия пытается через суд изъять землю у популярного столичного зоопарка

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы пытается через суд изъять у зоопарка «Саванна» землю. Ранее директор зверинца Армен Хачатурян утверждал, что столичная администрация препятствует работе предпринимателя и, свою очередь, обвиняет его самозахвате территории. У чиновников, как выяснилось, иной взгляд на конфликт.

Как рассказала «КП-Уфа» пресс-служба столичной мэрии, в 2016 году «Саванна» получило сроком на три года разрешение на использование земель площадью 8780 квадратных метров. По истечению срока предприятие потребовали освободить территорию.

Зоопарк отказался выполнить требование чиновников, и в 2020 году уфимским Управление земельных и имущественных отношений подало иск в Арбитражный суд Башкирии к предприятию об обязании освободить земельный участок в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

– Однако, в настоящее время производство по настоящему делу приостановлено в связи с подачей «Саванны» в Арбитражный суд республики искового заявления к УЗИО Уфы о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на использование земель и обязании устранить нарушения прав путем принятия решения о выдаче разрешения на использование земель площадью 10 633 квадратных метров и 3259 квадратных метров. Судебное заседание по вышеуказанному исковому заявлению отложено на 24 ноября 2021 года, – сообщила нам пресс-служба столичной мэрии.

Свой отказ в выдаче разрешения «Саванна» на использование земли для размещения зоопарка мотивирует тем, что испрашиваемые земельные участки находятся на территории городских лесов. Предоставление этих участков, как заявляют чиновники, не представляется возможным в связи с тем, что размещение данного объекта требует его ограждения, что запрещает Лесной кодекс России.

– В соответствии с законодательством использование земель или земельных участков для размещения объектов осуществляется на основании договора о размещении за плату. Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк «Саванна» с обращением о предоставлении земельного участка по договору о размещении за плату не обращалось, – отметили сотрудники городской администрации.