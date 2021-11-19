Концентрация хлорида водорода в воздухе Уфы превысила норму в три раза

Аномальное наличие хлороводорода зафиксировал пункт наблюдения на улице Свободы Фото: Рустем АХУНОВ

В воздухе Уфы зафиксирован скачок содержания хлорида водорода – концентрация вещества превысила норму более чем в три раза. Об этом сообщил Башгидромет.

Аномальное наличие хлороводорода 17 ноября зафиксировал пункт наблюдения за загрязнениями воздуха, расположенный по улице Свободы, 44. В 7:00 измерительные приборы выявили превышение нормы в 3,2 раза, в 13:00 – в 3,3, а в 19:00 – в 1,8.

Избыток хлорида водорода утром того же дня уловил и пост на улице Мира,11 – 1,7 ПДК. Кроме того, пункт наблюдения на улице Ульяновых, 57 обнаружил превышение содержания изопропилбензола в 2,2 раза.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей.

Изопропилбензол (кумол) – ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость. При попадании на кожу, глаза и слизистые он вызывает раздражения. Вдыхание его паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.