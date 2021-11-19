В Башкирии без вести пропала 26-летняя блондинка с зелеными глазами

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропала 26-летняя Марина Яценко. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Отклик».

По данным волонтеров, 15 ноября девушка вышла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась. На связь с родственниками и друзьями она не выходит.

Приметы: рост – 165 см, среднее телосложение, светлые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи была одета в черную болоньевую куртку, голубые джинсы, джемпер персикового цвета, полусапожки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении Марины Яценко, просят обратиться по телефону 89871060601 («Отклик») или 02.