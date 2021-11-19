Массовая гибель гусей и уток произошла в Благоварском районе: в селах Языково, Коб-Покровка и в деревне Домбровка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии зафиксирована вторая вспышка птичьего гриппа. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в республиканских управлениях Ветеринарии и Россельхознадзора.

Как передают ведомства, 18 ноября им поступила информация о массовой гибели гусей и уток в птицеводческом хозяйстве «Благоварский» в селе Языково и деревне Домбровка, а также у индивидуального предпринимателя Аминова У.М. в селе Коб-Покровка. В тот же день специалисты отобрали материал погибших птиц на исследование.

– В паталогическом материале гуся, отобранного в ООО ППЗ «Благоварский" и в паталогическом материале утки, отобранного в ИП Аминов У.М., установлен диагноз – высоко патогенный грипп птиц, – рассказали в Россельхознадзоре.

Для подтверждения диагноза материал был направлен в Федеральный центр охраны здоровья животных города Владимира.

Ветеринария Башкирии провела экстренное заседание чрезвычайной комиссии и разработала план по ликвидации очагов птичьего гриппа в Благоварском районе. Вероятной причиной возникновения вируса специалисты назвали синантропных птиц.

Ведомство рекомендовало владельцам домашних птиц содержать их в безвыгульном режиме, не выпускать на водоемы, не покупать корм неизвестного производства. При падеже птиц или обнаружения у них подозрительных симптомов фермеров просят «немедленно вызывать ветеринарную службу».

Напомним, первый в этом году случай птичьего гриппа в Башкирии произошел на территории Туймазинского района в начале октября.