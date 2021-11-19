Главные новости Башкирии к утру: изменения антиковидного указа, новый мэр в Стерлитамаке и список юбилейных объектов для Уфы

Стадионы в Башкирии теперь разрешено заполнять на 70%. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«КП-Уфа» представляет подборку наиболее важных и интересных новостей в Башкирии на утро пятницы, 19 ноября.

Глава региона Радий Хабиров изменил антиковидный указ, по которому ранее вводились ограничения на посещение общественных мест. В новой редакции документа отмечается, заполнять трибуны стадионов во время спортивных соревнований теперь можно на 70% от общей вместимости. В частности, речь идет о матчах РПЛ, где играет ФК «Уфа» и КХЛ, где выступает уфимский «Салават Юлаев».

Депутаты Горсовета Стерлитамака утвердили в должности сити-менеджера бывшего вице-мэра Уфы Рустема Газизова. В южную столицу республики он прибыл сразу после отставки Владимира Куликова и занял этот пост с приставкой «и.о.».

С соцсетях и мессенджерах появился список объектов, которые планируют построить или отремонтировать за бюджетные деньги к 450-летнему юбилею Уфы. Предварительный перечень и предполагаемую стоимость работ опубликовал провластный телеграм-канал. Список получился достаточно обширным, а суммы не маленькими.