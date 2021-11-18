В Уфе на Нагаевском шоссе резко снижают скоростной режим

Фото: Рустем Ахунов

На следующей неделе в Уфе на оживленной автомагистрали снижается скоростной режим. Как сообщает отдел ГИБДД Башкирии по Уфе, из-за ремонта было принято решение ограничить скоростной режим до 40 км/ч. Дорожные полицейские поясняют, что в ближайшее время рабочие будут ремонтировать разделительную полосу.

Новые ограничения скорости на Нагаевском шоссе начнут действовать ровно через неделю - с 25 ноября 2021 года. В ГИБДД предупреждают водителей, что на участках, которые будут ремонтировать, установят камеры видеофиксации нарушений. Они-то и будут настроены на максимальную скорость движения в 40 км/час.

-Одной из главных причин серьезных ДТП на дорогах остается выезд автомобиля на встречную полосу. Чтобы и предотвратить подобные инциденты, и максимально застраховать машины от лобовых столкновений, на оживленных дорогах устанавливают центральные разделительные ограждения между встречными потоками, - рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Уфа.