Радий Хабиров показал новые машины скорой помощи для городов Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне опубликовал у себя в соцсетях пост о закупке 10 новых автомобилей, которые оборудованы для нужд медиков. Новенькие кареты скорой помощи на базе УАЗов отправятся в больницы Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, Сибая, Бирска и в Давлекановский, Белорецкий, Дуванский, Нуримановский и Благовещенский районы.

- Эти уазики неприхотливы в обслуживании, выносливы и при правильном уходе прослужат много лет. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи и транспортировки экстренных больных, - написал у себя на странице глава Башкирии.

Радий Хабиров также поблагодарил медиков, водителей и обслуживающий персонал за верность профессии.