Рядом с башкирским городом обнаружили незаконную свалку биологических отходов

фото: Россельхознадзор

Рядом с башкирским городом Ишимбаем была обнаружена незаконная свалка биологических отходов, куда сбрасывалось большое количество костей животных. Информация о ней поступила в республинский Россельхознадзор 12 ноября.

– Было установлено, что на территории садового массива «НП3-1» на участке № 58, находится скопление костей крупного рогатого скота, овец, лошадей, под открытым небом, свалка не огорожена, – передали в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор вместе с сотрудниками городской администрации и ветстанции вывезли отходы и утилизировали их. Территория свалки была рекультивирована и дезинфицирована. Инспекторы также вычислили виновного в хранении биоотходов. Нарушителя ветеринарных правил намерены привлечь к ответственности.