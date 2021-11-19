До 104%: четыре района Башкирии перевыполнили план по вакцинации от COVID-19

Лидерами прививочной кампании в Башкирии стали Буздякский, Чишминский, Альшеевский и Уфимский районы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии четыре района перевыполнили план по вакцинации от коронавируса – первым компонентом там привились более 80% всего населения. Об этом стало известно в ходе брифинга об обязательной вакцинации в республике, который прошел 18 ноября.

Лидерами прививочной кампании стали Буздякский (уровень вакцинации – 104,9% от плана), Чишминский (100,91%), Альшеевский (на 100,78%) и Уфимский (100,36%) районы. В аутсайдерах находятся города Межгорье, Сибай, а также Белорецкий и Альшеевский районы – там иммунизировано чуть больше половины населения, подлежащего вакцинации.

Средний показатель привитых первым компонентом в республике составляет 73,8%, в столице Уфе – 77,7%.

Напомним, всего в Башкирии должны вакцинироваться более 2,48 млн человек - это и есть те самые 80% населения, подлежащего иммунизации. Полностью совершили вакцинацию 1,56 жителей региона (или 63% от плана).