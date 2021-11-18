Радик Юльякшин объяснил, зачем пришел в уфимский Белый дом

Фото: vk.com

Накануне артист башкирской и татарской национальной эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, принял участие в акции от партии власти. Как рассказал в своих соцсетях певец, весь день он принимал звонки в специальном колл-центре волонтерского штаба «Наша забота».

Сразу после смены Юльякшин отправился в здание правительства Башкирии, где принял участие в совещании чиновников. Там он отвечал на вопросы высокопоставленных членов партии власти и делился своими впечатлениями. Немного засмущавшись, Элвин Грей рассказал, что в Инстаграм у него 550 тысяч подписчиков, а в ТикТок набралось 2,2 млн. Чуть позже певец поправился – 2,7 млн подписчиков в ТикТок.

В своих сториз в Инстаграм Радий Юльякшин выложил видео из колл-центра волонтерского штаба.

- Добрый день! Радик Юльякшин, Элвин Грей – представляется артист дозвонившемуся на линию человеку.