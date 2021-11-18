Прием по 2,5 часа: уфимцы прямо в подъезде устроили давку в очереди к чиновникам

Жители Уфы столпились в очереди к чиновникам в подъезде

Уфимцы застряли в огромной очереди к чиновникам из отдела опеки.

Фотографию с места выложила уфимка, которой нужно было попасть на прием к чиновникам Советского района столицы. Девушку возмутила огромная очередь на лестнице перед отделом опеки, попечительства и взаимодействия медицинскими организациями. Также она отметила, что приемное время в отделе длится всего 2,5 часа.

- График работы у них два дня в неделю по 2.5 часа. Консультации по сбору документов по телефону не предоставляются. В итоге, в холодном подъезде собирается километровая очередь! – написала уфимка Татьяна О. в соцсетях.

Чиновники пообещали разобраться в ситуации. Ответ по факту девушке должны предоставить до 23 ноября.