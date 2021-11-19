На трассе М-5 под Уфой установили надземный переход

фото: Минтранс РБ

Под Уфой на 1448-м километре трассы М-5 рядом с деревней Уптино и селом Авдон появился надземный переход. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Минтрансе.

Высота крытой модульной конструкции составляет 5,5 метра, длина – 46 метров. Внутри перехода в темное время суток будет работать стационарное электроосвещение.

– Особое внимание уделено доступности передвижения: переходы оборудованы пандусами и лифтами для подъема маломобильных граждан. В кабинках подъемников обустроено видеонаблюдение и связь с диспетчерской службой, – передали в дорожном ведомстве.

За 2020 года на месте, где была установлена модульная конструкция, произошло три ДТП, в которых один пешеход погиб и двое получили травмы. Ранее на участке с интенсивностью движения в 57 тысяч автомобилей в сутки действовали два наземных перехода, однако они не могли в полной мере обеспечить безопасность пешеходов.

В 2022 году надземные переходы появятся еще на двух участках трассы М-5: на 1439 (рядом с селом Узытмак) и 1446 (близ СНТ «Отдых») километрах.