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Происшествия18 ноября 2021 11:58

Вахтовик из Башкирии скончался после драки в гостинице

Мужчина скончался в сургутской больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вахтовика госпитализировали, но было уже поздно - от полученных травм он скончался на больничной койке

Вахтовика госпитализировали, но было уже поздно - от полученных травм он скончался на больничной койке

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вахтовик из Башкирии скончался после драки в гостинице. Инцидент произошел в городе Сургуте. Об этом сообщила республиканская Гострудинспекция.

По данным ведомства, потасовка случилась 7 ноября. В ходе драки 37-летний житель республики получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован. Медики не смогли спасти мужчину, и он скончался на больничной койке. Известно, что погибший работал водителем вездехода в компании, которая занимается перевозками.

Гострудинспекция Башкирии проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «КП-Уфа» писала, что двое вахтовиков из Башкирии повздорили в поезде – конфликт привел к убийству одного из них.