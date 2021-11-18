Вахтовика госпитализировали, но было уже поздно - от полученных травм он скончался на больничной койке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вахтовик из Башкирии скончался после драки в гостинице. Инцидент произошел в городе Сургуте. Об этом сообщила республиканская Гострудинспекция.

По данным ведомства, потасовка случилась 7 ноября. В ходе драки 37-летний житель республики получил тяжелые травмы, после чего был госпитализирован. Медики не смогли спасти мужчину, и он скончался на больничной койке. Известно, что погибший работал водителем вездехода в компании, которая занимается перевозками.

Гострудинспекция Башкирии проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «КП-Уфа» писала, что двое вахтовиков из Башкирии повздорили в поезде – конфликт привел к убийству одного из них.