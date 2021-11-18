С 18 декабря жителей Башкирии без сертификата о вакцинации начнут отстранять от работы

В Башкирии введена обязательная вакцинации от COVID-19 для работников ряда отраслей Фото: Ксения Высотина

В Башкирии с 18 декабря сотрудников ряда отраслей начнут отстранять от работы, если они не сделают прививку от коронавируса или не представят медотвод либо справку о перенесенной за последние шесть месяцев инфекции. Данная мера регламентируется постановлениями республиканского Роспотребнадзора. Об этом на профильном брифинге 18 ноября сообщила представитель ведомства, руководитель отдела надзора на транспорте и санитарно-охранной территории Елена Шакирова.

До 18 декабря полностью вакцинироваться должны работники сфер медицины, образования, социального обслуживания, общественного транспорта, торговли и услуг, почты, а также сотрудники правоохранительных органов, военные, призывники, волонтеры и вахтовики.

До 30 декабря завершить вакцинацию необходимо жителям республики, работающим в промышленном секторе, строительстве и сельском хозяйстве.

На предприятиях из приведенного выше перечня отраслей должно быть вакцинировано как минимум 80% сотрудников. Если требование Роспотребнадзора не будет выполнено, работодателю грозят санкции: штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности. В случае отказа привиться от COVID-19 руководитель организации вправе отстранить подчиненного от работы.