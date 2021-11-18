В двух лечебницах Башкирии сменились главврачи

В медучреждениях республики произошли кадровые перестановки

В Башкирии в двух медицинских организациях сменились главные врачи. Об этом вчера, 17 ноября, на оперативном совещании в министерстве здравоохранения республики рассказала начальница отдела госслужбы и кадров Айгуль Юсупова.

Санаторий для детей «Нур» в городе Стерлитамаке возглавила Регина Саляхова. Ранее эту должность занимала Рамиля Галимова. Роберт Иштуков, руководивший 38-й поликлиникой в Уфе, сменил на посту главврача Толбазинской центральной районной больницы Виталия Тарасова. Последний 10 ноября был награжден медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Башкортостан».