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Здоровье18 ноября 2021 8:38

В 19 ТЦ Башкирии приостанавливалась работа из-за нарушения антиковидных правил

Среди этих комплексов нет ни одного уфимского
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Чаще всего на торговых объектах инспекции Роспотребнадзора выявляют нарушения дезинфекционного режима

Чаще всего на торговых объектах инспекции Роспотребнадзора выявляют нарушения дезинфекционного режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в период с 24 сентября по 14 ноября из-за нарушений антиковидных правил приостанавливалась работа 19 торговых центров. Об этом на профильном брифинге 18 ноября сообщила руководитель отдела санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора Елена Шакирова.

– У нас административное приостановление деятельности наложено в 19 торговых центрах по всей республике. В Уфе только штрафы были, – рассказала специалист. – Если нарушение касается масочного режима и социальной дистанции, то это статья КоАП 20.6.1 [Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения]; если нарушение касается несоблюдения санитарных правил, то составляется протокол по части 6.3.2 КоАПа [Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения].

Шакирова добавила, что чаще всего на торговых объектах инспекции Роспотребнадзора выявляют нарушения дезинфекционного режима – например, при отсутствии антисептиков или обеззараживания воздуха.