В 19 ТЦ Башкирии приостанавливалась работа из-за нарушения антиковидных правил

Чаще всего на торговых объектах инспекции Роспотребнадзора выявляют нарушения дезинфекционного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в период с 24 сентября по 14 ноября из-за нарушений антиковидных правил приостанавливалась работа 19 торговых центров. Об этом на профильном брифинге 18 ноября сообщила руководитель отдела санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора Елена Шакирова.

– У нас административное приостановление деятельности наложено в 19 торговых центрах по всей республике. В Уфе только штрафы были, – рассказала специалист. – Если нарушение касается масочного режима и социальной дистанции, то это статья КоАП 20.6.1 [Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения]; если нарушение касается несоблюдения санитарных правил, то составляется протокол по части 6.3.2 КоАПа [Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения].

Шакирова добавила, что чаще всего на торговых объектах инспекции Роспотребнадзора выявляют нарушения дезинфекционного режима – например, при отсутствии антисептиков или обеззараживания воздуха.