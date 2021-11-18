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Здоровье18 ноября 2021 8:12

Хабиров изменил антиковидный указ в Башкирии

Обновленный документ регламентирует посещение спортивных мероприятий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 18 ноября, обновил антиковидный указ о режиме повышенной готовности. Изменения касаются посещения спортивных соревнований.

Согласно документу, численность зрителей на трибунах стадионов, арен и других спортивных площадок может достигать 70% от их общей вместимости. Речь, в частности, идет о матчах Российской футбольной премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Допуск на матчи возможен только для тех зрителей, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19 или справка о перенесенной за последние полгода инфекции. Один из этих документов также должны иметь все работники, задействованные в проведении спортивных мероприятий.