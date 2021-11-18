Башкирия повторила антирекорд по новым случаям коронавируса

В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 681 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 681 человека. Республика повторила антирекорд по приросту зараженных, который был зафиксирован 13 ноября. С начала пандемии на территории региона было подтверждено 98 296 случаев инфицирования, сообщил местный оперштаб сегодня, 18 ноября.

Скончались от коронавируса еще 33 пациента. Всего инфекция унесла жизни 3 161 человека. Переболели коронавирусом 87 212 жителя Башкирии, 674 из них были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в республике числятся 7 923 жителя: 7 175 лечатся дома, 748 лежат в больницах (117 в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ).

Завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии более 1,56 млн человек.