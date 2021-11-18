Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 ноября 2021 6:40

В Башкирию поступило более 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Препарат начали распределять по прививочным пунктам Уфы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирию поступила новая партия вакцины "Спутник Лайт"

В Башкирию поступила новая партия вакцины "Спутник Лайт"

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирию поступило 18 600 доз вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Информацию «КП-Уфа» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно данным телеграм-бота Минздрава республики, почти две тысячи доз распределены по пунктам вакцинации Уфы: в Калининском районе 250 ампул, в Кировском – 769, в Ленинском – 105, в Октябрьском – 245, в Орджоникидзевском – 274 и в Советском – 170.

По состоянию на 18 ноября, первым компонентом вакцины против коронавируса в Башкирии привились 1,85 млн человек, вторым – 1,56 млн.