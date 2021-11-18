Житель Башкирии разбился вечером на трассе

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 17 ноября вечером в республике произошло смертельное ДТП. По данным ведомства, в Салаватском районе в результате столкновения двух легковых авто погиб мужчина.

Предварительно известно, что авария произошла на 15 км автодороги Малояз- Верхние Киги- Ункурда между Ford Mоndeo и встречным «Лада Ларгус». Водитель отечественного авто скончался сразу от полученных травм.

Кроме того, госпитализированы водитель и пассажир иномарки. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.