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Происшествия18 ноября 2021 4:08

Житель Башкирии разбился вечером на трассе

Мужчина скончался на месте ДТП
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 17 ноября вечером в республике произошло смертельное ДТП. По данным ведомства, в Салаватском районе в результате столкновения двух легковых авто погиб мужчина.

Предварительно известно, что авария произошла на 15 км автодороги Малояз- Верхние Киги- Ункурда между Ford Mоndeo и встречным «Лада Ларгус». Водитель отечественного авто скончался сразу от полученных травм.

Кроме того, госпитализированы водитель и пассажир иномарки. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.