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Общество18 ноября 2021 3:00

Главные новости Башкирии к утру: чат-бот Минздрав, подробности отравления студентов и указ Хабирова о праздниках

Представляем подборку последних новостей на утро четверга, 18 ноября
Источник:kp.ru

«КП-Уфа» представляет подборку наиболее важных и интересных новостей в Башкирии на утро четверга, 18 ноября.

Следком Татарстана сообщил подробности истории с массовым отравлением спиртосодержащей продукции студентов из Башкирии на вписке в Казани. Как выяснилось, студенты решили закупиться пятилитровой бутылью с водкой, загрузили ее в багажник арендованной машины, а когда прибыли на место, то, доставая бутыль из багажника, перепутали ее с незамерзающей жидкостью. Сейчас 13 студентов-медиков от 18 до 22 лет оказались на больничной койке с серьезным отравлением.

Также сегодня, 17 ноября, на портале правовой информации опубликован указ главы Башкирии Радия Хабирова о подготовке к Новому году. В документе руководитель региона раздал чиновникам задания по подготовке торжественных мероприятий и сформировал организационный комитет.

Также минздрав Башкирии сообщил, что у ведомства появился чат-бот в Telegram, через который можно узнать информацию о наличии прививок в интересующих пунктах вакцинации в Уфе.