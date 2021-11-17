Парламент Башкирии хочет троекратно увеличить затраты на ремонт жилья для сирот

По словам парламентария, сделать ремонт за 50 тысяч рублей «очень сложно» – выделяемые на подрядчиков деньги слабо осваиваются муниципалитетами и возвращаются в бюджет Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутаты башкирского парламента 25 ноября рассмотрят законопроект, предусматривающий троекратное увеличение бюджетных расходов на ремонт жилья для сирот. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Предельный размер расходов на ремонт одного помещения вырастет втрое – с 50 тысяч до 150 тысяч рублей, – пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев. – Установленная предельная стоимость ремонта […] не индексировалась с 2014 года. Между тем цены на строительные материалы и услуги по ремонту помещений постоянно растут.

По словам парламентария, сделать ремонт за 50 тысяч рублей «очень сложно» – выделяемые на подрядчиков деньги слабо осваиваются муниципалитетами и возвращаются в бюджет. На фоне этого объемы ремонта жилья для сирот с каждым днем снижаются. В 2019 году в порядок было приведено 91 помещение, в 2020-м – 65, а в 2021-м – только 34.

После принятия закона новая предельная стоимость ремонтных работ начнет действовать с начала следующего года.