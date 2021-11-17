Ургант пошутил над башкирским поездом, стилизованным под хогвартский экспресс

скриншот шоу «Вечерний Ургант» // YouTube.com

Ведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о башкирском поезде, стилизованном под хогвартский экспресс из серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Шоумен высказался об уникальном составе на «Вечернем Урганте».

– Из Башкирии родом малоизвестный персонаж «Гарри Поттера» – мальчик по имени Моргенштерн, у которого на лице много отметин, которые ему поставил тот, о ком говорить нельзя, – посмеялся ведущий, размышляя о том, почему экспресс появился именно в Башкирии.

Продолжая шутку, Ургант добавил, что «по пути в поезд подсаживаются дембеля из Пуффендуя [один из факультетов из школы магии «Хогвартс» из книг о Гарри Поттере] и устраивают драки с маглами [люди без магических способностей из вселенной о Гарри Поттере]. «Идея маршрута пришла случайно, когда машинист электрички сбил сову на путях», – заключил ведущий.

Напомним, хогвартский экспресс курсирует по маршруту Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак. Следующие рейсы запланированы на 21 и 28 ноября.