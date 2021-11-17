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Общество17 ноября 2021 13:50

Синоптики прогнозируют в Башкирии 26-градусный мороз

Температура воздуха резко упадет уже этой ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью температура воздуха понизится до -15,-20°, а местами подморозит до -21-26°

Ночью температура воздуха понизится до -15,-20°, а местами подморозит до -21-26°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии после умеренного кратковременного потепления прогнозируется резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По данным специалистов, уже этой ночью, 18 ноября, температура воздуха понизится до -15,-20°, а местами подморозит до -21-26°. Днем столбики термометров поползут вверх: -5,-10°, местами до -15°.

В отдельных районах республики ночью пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северный, юго-западный, в темное время суток он будет слабым, днем умеренным.