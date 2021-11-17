Мэрия Уфы назвала дату открытия самого большого катка

Для взрослых цена входа на «Строитель» составит 100 рублей, для детей – 70 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каток на стадионе «Строитель» в Уфе откроется завтра, 18 ноября, в 17:00. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что «Строитель» – это самая большая специализированная ледовая площадка города. Ее площадь составляет 17 тыс. квадратных метров.

Для посетителей катка будет работать гардероб, раздевалка, прокат и заточка коньков и буфет. Режим работы площадки: с 17:00 до 21:00 (по будням, кроме понедельника) и с 12:00 до 21:00 (по выходным и праздничным дням).

Для взрослых цена входа на «Строитель» составит 100 рублей, для детей – 70. Прокат коньков – 100 рублей за час.