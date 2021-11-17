Верховный суд Башкирии оставил в силе решение по аресту Лилии Чанышевой

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Сегодня, 17 ноября, Верховный суд Башкирии после рассмотрения апелляции оставил без изменения меру пресечения экс-координатору уфимского штаба Навального* (*признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы) Лилии Чанышевой. Политическая активистка, обвиняемая в создании экстремистского сообщества, будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 9 января 2022 года.

– Обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения, – передали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. – Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса […] апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда Уфы без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Напомним, Кировский районный суд Уфы постановил отправить Лилию Чанышеву под арест неделю назад, 10 ноября.