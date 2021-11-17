Хабиров раздал чиновникам указания по празднованию Нового 2022 года в Башкирии

Хабиров поручил организовать праздничные мероприятия с соблюдением антиковидных ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров 16 ноября подписал указ о праздновании Нового 2022 года в республике. В документе руководитель региона раздает чиновникам задания по подготовке торжественных мероприятий и формирует организационный комитет.

Оргкомитет по празднованию Нового года возглавил вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов. Его заместителями назначены замруководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев и министр образования Айбулат Хажин. Также в списке числятся мэр Уфы Сергей Греков, главы Минздрава Максим Забелин, Минсоцзащиты Ленара Иванова, Минфина Лира Игтисамова, Минспорта Руслан Хабибов и Минкульта Амина Шафикова.

Хабиров в своем указе поручает чиновникам купить новогодние подарки для отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, а также для детей военных и сотрудников МВД Башкирии, погибших при выполнении служебного долга. Подарки также будут приобретены для детей из многодетных семей, с ограниченными возможностями и сирот. Кроме того, глава республики распорядился организовать в дни новогодних каникул культурные мероприятия при строгом соблюдении антиковидных ограничений.