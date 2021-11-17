В Башкирии за 5 млрд рублей построят завод по производству химической продукции

На территории Башкирии построят завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов Фото: Василий Вахрин

На территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии построят завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов. В проект вложится компания «ОЛИМЕКС». Накануне она защитили свой бизнес-план перед властями республики.

Как пояснили в региональном правительстве, проект основан на внедрении результатов исследований в производство малотоннажной химической продукции. Перспективы предприятия – выход на российские и международные рынки.

Стоимость строительства и открытия завода, рассчитанного на 75 рабочих мест, оценивается в 5 млрд рублей. «ОЛИМЕКС» намерен приступить к реализации проекта в следующем году, запуск производства запланирован на 2024 год. Предполагается, что до 75% продукции будет реализовываться на отечественном рынке, остальной объем – на рынках других стран.

Особая экономическая зона «Алга», где запланировано строительство завода, находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Площадь ОЭЗ составляет 486 гектаров. Ее резидентами на данный момент являются девять компаний-инвесторов, заявивших о готовности вложить в промышленно-производственные предприятия порядка 18 млрд рублей.