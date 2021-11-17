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Общество17 ноября 2021 9:10

В Башкирии за 5 млрд рублей построят завод по производству химической продукции

Запуск предприятия запланирован на 2024 год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На территории Башкирии построят завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов

На территории Башкирии построят завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов

Фото: Василий Вахрин

На территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии построят завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов. В проект вложится компания «ОЛИМЕКС». Накануне она защитили свой бизнес-план перед властями республики.

Как пояснили в региональном правительстве, проект основан на внедрении результатов исследований в производство малотоннажной химической продукции. Перспективы предприятия – выход на российские и международные рынки.

Стоимость строительства и открытия завода, рассчитанного на 75 рабочих мест, оценивается в 5 млрд рублей. «ОЛИМЕКС» намерен приступить к реализации проекта в следующем году, запуск производства запланирован на 2024 год. Предполагается, что до 75% продукции будет реализовываться на отечественном рынке, остальной объем – на рынках других стран.

Особая экономическая зона «Алга», где запланировано строительство завода, находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Площадь ОЭЗ составляет 486 гектаров. Ее резидентами на данный момент являются девять компаний-инвесторов, заявивших о готовности вложить в промышленно-производственные предприятия порядка 18 млрд рублей.