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Представители бизнеса объяснили, как кафе и рестораны Уфы будут проводить новогодние корпоративы в 2021 году.

Председатель Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина рассказала «КП-Уфа», как предстоит работать ресторанам Уфы в период новогодних корпоративов в условиях антиковидных ограничений, которые возможно вновь ведут региональные власти.

– Потери для ресторанного бизнеса уже существуют, поэтому в настоящее время необходимо работать с тем, что есть. Поэтому следует организовывать мероприятия по времени, по количеству человек и датам, исходя из существующих ограничений. В прошлом году уже была эта история, и многим удалось подстроиться, – заявила Мусина.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве потребовал не проводить новогодние корпоративы среди чиновников. Самим жителям разрешили собираться в коллективах не более 50 человек.