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Здоровье17 ноября 2021 8:53

От коронавируса в Башкирии скончались более 3,1 тыс. человек

За сутки инфекция унесла жизни еще 32 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии 118 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

В Башкирии 118 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 3 128 человек. За сутки от инфекции скончались еще 32 пациента. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики зарегистрировано 97 615 случаев COVID-19, за день инфекцию выявили у 678 жителей. Переболели коронавирусом в Башкирии 86 538 человек, 677 из них выписались после выздоровления за последние 24 часа.

Прямо сейчас на учете состоят 7 949 инфицированных. 766 больных лежат в ковид-госпиталях: 118 находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. Дома лечатся 7 183 человека.

Завершили вакцинацию от коронавируса почти 1,55 млн жителей Башкирии (по плану должно быть не менее 2,48 млн).