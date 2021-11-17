От коронавируса в Башкирии скончались более 3,1 тыс. человек

В Башкирии 118 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 3 128 человек. За сутки от инфекции скончались еще 32 пациента. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики зарегистрировано 97 615 случаев COVID-19, за день инфекцию выявили у 678 жителей. Переболели коронавирусом в Башкирии 86 538 человек, 677 из них выписались после выздоровления за последние 24 часа.

Прямо сейчас на учете состоят 7 949 инфицированных. 766 больных лежат в ковид-госпиталях: 118 находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. Дома лечатся 7 183 человека.

Завершили вакцинацию от коронавируса почти 1,55 млн жителей Башкирии (по плану должно быть не менее 2,48 млн).