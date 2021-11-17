Объем ввода жилья в Башкирии вырос на 22%

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За 10 месяцев текущего года в Башкирии было введено 2,35 млн квадратных метров жилья (30 тысяч квартир) – это на 22,1% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщил Башстат.

По показателю объемов ввода жилья республика сейчас находится на первом месте среди других регионов Приволжского федерального округа. На долю индивидуальных застройщиков в период с января по октябрь в Башкирии пришлось 1,5 млн квадратных метров жилья, застройщики-юрлица ввели 792 тысячи квадратных метров.

–В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 66,3%, – передали в Башстате.

В правительстве Башкирии добавили, что на сегодняшний день в республике «действуют более двухсот разрешений на строительство. Застройщиками возводятся порядка 272 домов, общей площадью 3,4 млн кв. м.».