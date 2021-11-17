Пережили не все: какие сферы бизнеса Уфы больше всех пострадали от коронавируса

В первую очередь ковид ударил по заведениям общепита Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Стало известно, какие сферы уфимского бизнеса наиболее пострадали из коронавируса. Как рассказала «КП-Уфа» председатель Союза предпринимателей башкирской столицы Инга Мусина, убытки понесли разные сферы.

По словам специалиста, в первую очередь COVID-19 ударил по заведениям общепита, хотя сейчас им уже удалось адаптироваться под новые реалии и реализовать механизм доставки заказов.

– Также пострадала медицина, еще с прошлого года не восстановилась. Особенно сильный удар на себя приняли стоматологические клиники, так как многие из них закупили дорогостоящее оборудование. Был также момент простоя в прошлом году, тогда не выплачивались взносы по лизингам. Есть случаи закрытия предприятий из-за того, что их счета были арестованы. Но мы работаем над этим, стараемся помогать, однако не все арендодатели идут на встречу, – рассказала Мусина.