В телеграме появился бот, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах Уфы

Согласно данным бота, в прививочных пунктах Уфы в большом количестве есть вакцина Спутник V Фото: Ксения Высотина

В мессенджере Telegram появился чат-бот, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах Уфы. Данные будут обновляться ежедневно. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил региональный Минздрав.

– Для доступа к информационному ресурсу необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести адрес @BashVaccBot, после чего выбрать желаемую вакцину и район города. Бот предоставит информацию о наличии той или иной вакцины в удобном для жителя пункте вакцинации, – рассказали в ведомстве.

Согласно данным бота, в прививочных пунктах Уфы в большом количестве есть вакцина Спутник V. А препарат «Спутник Лайт», напротив, в дефиците – осталось всего 316 доз, 200 из них находятся в пункте вакцинации городской больницы №9 на улице Чкалова, 125.