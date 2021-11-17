Для беременной женщины в роддоме Уфы вызвали спасателей

Спасатели сняли кольцо с пальца роженицы

В Уфе женщине перед родами потребовалась помощь спасателей. Врачи вызвали их прямо в родильный дом. Инцидент произошел вчера вечером, 16 ноября, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Как рассказали в аварийном ведомстве, роженица из-за сильного отека на руках никак не могла снять кольцо с пальца. Это причиняло будущей маме «нестерпимую боль и дискомфорт».

– По прибытии спасатели, неукоснительно соблюдая все санитарно-гигиенические требования персонала роддома, прошли внутрь медучреждения и аккуратно сняли украшение, – передали в УГЗ.

Там добавили, что заявки с просьбой вытащить застрявшее на пальце кольцо – не редкость. Правда, заявители обычно сами приходят в подразделение отряда. Когда обращаются беременные на поздних сроках и пожилые люди спасатели, спасатели выезжают к ним.