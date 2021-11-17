Хабиров, Назаров и три башкирских министра вошли в совет директоров БСК

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В Башкирской содовой компании полностью обновился совет директоров. Акционеры на внеочередном заседании избрали новый управленческий состав. Их решение опубликовано на сайте Центра раскрытия правовой информации.

Теперь в совет директоров БСК входят несколько топ-чиновников Башкирии. Среди них глава республики Радий Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Назаров и три министра: Рустам Муратов (министр экономического развития), Наталья Полянская (министр земельных и имущественных отношений) и Александр Шельдяев (министр промышленности, энергетики и инновации).

В новый состав совета директоров также были избраны гендир «Регионального фонда» Ильдар Магданов, замруководителя Росимущества Алексей Павлов, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, замначальника Департамента по недропользованию по ПФО Ренат Мухаметшин, экс-руководитель «Красноярского завода синтетического каустика» Евгений Кайль и экс-глава En+ Group Максим Соков.

Напомним, в сентябре текущего года Башкирия получила из федеральной собственности 38,3% акций Башкирской содовой компании.