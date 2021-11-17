Список: в каких крупных магазинах Уфы действуют антиковидные ограничения

Магазины, площадь которых превышает 1 тыс. квадратных метров, можно посещать только при наличии сертификата (QR-кода) о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе антиковидные ограничения действуют в гипермаркетах. Магазины, площадь которых превышает 1 тыс. квадратных метров, можно посещать только при наличии сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе или медотводе к прививке с отрицательным ПЦР-тестом.

Всего таких гипермаркетов в башкирской столице 35. Администрация города озвучила полный список таких объектов:

– «Алга» (проспект Салавата Юлаева, 34);

– «АРСЕНАЛ» (Индустриальное шоссе, 5а);

– «Буратино» (проспект Октября, 87);

– «Дачник» (деревня Жилино, Романтиков, 3);

– «Декатлон» (Энтузиастов, 42; Рубежная, 176);

– «Империя меха» (Менделеева, 130);

– «Караван» (деревня Зинино, Пригородная, 55);

– «Карусель» (Жукова, 42);

– «Купец» (деревня Жилино, Романтиков, 1);

– «Лента» (Бельская, 70; Бакалинская, 27);

– «Лента-30» (Сипайловская, 1);

– «Леруа Мерлен» (Энтузиастов, 22; Рубежная, 172);

– «Магнит» (Дагестанская, 2);

– «Магнит семейный» (Комсомольская, 2; Жукова, 30);

– «Магнит у дома» (Ульяновых, 45);

– «Максидом» (Жукова, 42);

– «Маяк» (Уфимское шоссе, 34);

– «Метро Кэш энд Керри» (Рубежная, 170);

– «Окей» (Жукова, 37);

– «Пятерочка (село Нагаево, улица Рощинская);

– «Сатурн» (Жукова, 14/1; Трамвайная, 2, к. 3);

– «Светофор» (50-летия Октября, 15/1);

– «Три кита» (бульвар Ибрагимова, 88);

– «Экомаркет» (проспект Октября, 91);

– «Экономный» (Комсомольская, 2);

– «DNS» (Пархоменко, 156/5);

– «ShemMix» (Кольцевая, 54/1);

Ограничительные меры также введены в автосалонах «Рено» (Рубежная, 168), «Мерседес» (Рубежная, 170/1), «Ауди» (Рубежная, 180/1).