Главные новости Башкирии к утру: отравление студентов водкой, когда достроят вокзал в Уфе и победа «Салавата»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«КП-Уфа» представляет подборку наиболее важных и интересных новостей в Башкирии на утро среды, 17 ноября.

- Накануне стало известно, что десять молодых людей из Башкирии отравились паленым алкоголем во время вечеринки под Казанью. Некоторых из них доставили в городскую больницу №7 в столице Татарстана с признаками отравления метанолом. По данным «КП-Казань», большая компания из 19 человек в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения в частном доме поселка Салмачи. Чтобы сэкономить на алкоголе, они купили пять литров некачественной водки. СКР по Татарстану возбудил уголовное дело.

- Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе завершится реконструкция железнодорожного вокзала. На этот раз датой завершения долгостроя стал 2024 год. Напомним, руководитель региона отправился в рабочую поездку в Москву, где делегация от республики принимает участие в «Транспортной неделе».

- Вчера, 16 ноября, уфимский «Салават Юлаев» провел первый матч после недельного карантина по гриппу. Подопечные Томи Ламса отправились в выездное турне, первой остановкой стал Нижний Новгород. «Юлаевцы» переиграли местное «Торпедо» со счетом 2:0. Обе шайбы забросил нападающий финского звена Сакари Маннинен.