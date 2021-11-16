Молодые люди из Башкирии отравились метанолом в Казани

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Молодых людей из Башкирии с признаками отравления метанолом госпитализировали в Казани. Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно «КП-Казань», 15 ноября в частном домов поселка Салмачи компания из 19 ребят в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения. Они решили сэкономить и купили пятилитровую бутылку некачественной водки. В связи с этим большинство молодых людей оказалось в городской больнице №7.

10 из пострадавших молодых людей, как передает заявление регионального Миздрава «РБК-Уфа», – уроженцы Башкирии.

По факту отравления суррогатом возбуждено уголовное дело. Расследование на особый контроль взяла прокуратура. Правоохранители ведут поиск продавца опасного спиртного.