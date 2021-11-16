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Сегодня Радий Хабиров рассказал, когда завершится реконструкция уфимского ж/д вокзала. Подробностями ремонта и других проектов глава Башкирии поделился на «Транспортной неделе» в Москве.

– Мы закончили первый этап реконструкции ж/д вокзала на станции «Уфа». До 2024 года планируем завершить второй. Спрос на пассажирские перевозки растет, развиваем и пригородные линии. Запустили поезд «Орлан», новый маршрут Уфа-Кумертау мы уже продлили до Оренбурга, – заявил руководитель региона.

Помимо прочего, Хабиров рассказал о запуске Уфимского железнодорожного кольца. Его планируют запустить в 2030 году, и оно, как предполагается, будет перевозить до 6,5 миллионов пассажиров в год.