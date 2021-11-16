В Башкирии чиновник пригрозил отозвать лицензии у двоих золотодобытчиков

фото: Азат Бадранов // vk.com

Вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов пригрозил компаниям «Таналык» и «Графское» отозвать лицензии на добычу золота у города Баймака и в села Кусеево. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

По словам Бадранова, золотодобытчики могут лишиться лицензий за несоблюдение обязательств, которые они взяли на себя полгода назад. Предприятия после диалога с чиновниками пообещали рекультивировать использованную землю, выстроить коммуникацию с местной общественностью и помочь в социально-экономическом развитии Баймакского района.

– Поскольку сроки, которые компании взяли на себя, уже вышли мы вместе с Министром экологии Уралом Искандаровым решили подвести итоги этих договоренностей, – отметил вице-премьер.

Бадранов заключил, что обязательства была либо вовсе не выполнены, либо «выполнены крайне частично». Теперь власти республики будут рассматривать вопрос о приостановке и отзыве лицензии у компаний.