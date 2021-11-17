В Башкирии подняли в воздух опытный образец обновленного пожарного вертолета

фото: Радий Хабиров // vk.com

На площадке Кумертауского авиационного производственного предприятия Башкирии в воздух впервые подняли опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что двигатели для нового аппарата тоже были произведены в Башкирии. Вертолет имеет современные радиоэлектронное оборудование и система пожаротушения СП-32, которая способна набрать 4 тонны воды за 60 секунду.

– Все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию. Ка-32 может зависать, он устойчив и при сильном боковом ветре, – добавил Хабиров.

Он отметил, что новый вертолет поможет тушить лесные пожары в условиях гористой и труднопроходимой местности.