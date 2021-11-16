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Общество16 ноября 2021 14:31

В Башкирии ожидается кратковременное потепление

Температура воздуха приблизится к плюсовой отметке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем температура воздуха в Башкирии приблизится к плюсовой отметке

Днем температура воздуха в Башкирии приблизится к плюсовой отметке

Фото: Алексей ФОКИН

Последние дни в Башкирии оказались по-зимнему холодными – ночью температура воздуха местами опускалась ниже -20 градусов. Однако на сутки мороз все-таки отступит. Об этом рассказали в Башгидромете.

Кратковременное потепление в республике ожидается уже завтра, 17 ноября. Ночью столбики термометров покажут -6,-11° (при прояснениях до -16°), а вот днем может быть и плюсовая температура: +1,-4°.

В темное время суток в республике пройдет снег, после восхода солнца его интенсивность снизится. В отдельных районах также прогнозируется метель. Ветер будет юго-западным, в отдельных районах возможны порывы до сильного.