Минздрав Башкирии назвал две категории граждан с медотводом к вакцинации от COVID-19

Медотвод к вакцинации положен тем, кто страдает онкологическими и аутоиммунными заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинский отвод к вакцинации против коронавируса положен гражданам, страдающим онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Об этом на профильном брифинге 16 ноября рассказал замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

– Ограничение для вакцинации есть у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящихся на химиотерапии, в связи со снижением иммунитета, поскольку сниженной будет и выработка антител. Вторая группа пациентов с медотводом – это больные аутоиммунными заболеваниями, когда антитела вырабатываются к собственным клеткам, – пояснила чиновница.

Она отметила, что существует также и временный медотвод. Он положен лицам, которые восстанавливаются после перенесенных операций или острых заболеваний. Кононова также подчеркнула, что бронхиальная астма, сахарный диабет и сердечнососудистые заболевания не являются противопоказаниями к прививке от COVID-19.