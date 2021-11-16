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Общество16 ноября 2021 16:10

Минздрав Башкирии назвал две категории граждан с медотводом к вакцинации от COVID-19

Им прививка противопоказана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Медотвод к вакцинации положен тем, кто страдает онкологическими и аутоиммунными заболеваниями

Медотвод к вакцинации положен тем, кто страдает онкологическими и аутоиммунными заболеваниями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинский отвод к вакцинации против коронавируса положен гражданам, страдающим онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Об этом на профильном брифинге 16 ноября рассказал замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

– Ограничение для вакцинации есть у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящихся на химиотерапии, в связи со снижением иммунитета, поскольку сниженной будет и выработка антител. Вторая группа пациентов с медотводом – это больные аутоиммунными заболеваниями, когда антитела вырабатываются к собственным клеткам, – пояснила чиновница.

Она отметила, что существует также и временный медотвод. Он положен лицам, которые восстанавливаются после перенесенных операций или острых заболеваний. Кононова также подчеркнула, что бронхиальная астма, сахарный диабет и сердечнососудистые заболевания не являются противопоказаниями к прививке от COVID-19.