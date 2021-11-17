«Мне не нравится как он поет!» Гульназ Асаева резко высказалась о песнях мужа

Гульназ Асаева оценила творчество мужа Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Певица Гульназ Асаева во время прямого эфира рассказала, что ей нравится творчество мужа.

Неожиданным фактом молодая мама поделилась в соцсетях. В прямом эфире она отвечала на вопросы фанатов о новорожденной дочери, личной жизни и творчестве. В один момент в объективе появился ее супруг Вильдан, который рассказал, почему он не поет вместе с женой.

- Мы в студии друг друга поубиваем. Это просто ужас. Она вообще по-другому записывается! – рассказал молодой человек.

В ответ на это его супруга ответила, что ей не нравится творчество мужа.

- Мне не нравится, как он поет. Ему не нравится, как я пою! – подытожила Гульназ.

Напомним, что 19 октября певица стала мамой. Новорожденную дочку счастливые родители решили назвать Диной.