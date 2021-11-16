На озере в Свердловской области обнаружили труп жителя Башкирии с набитым камнями рюкзаком

Сыщики выясняют, чем житель Башкирии занимался в Свердловской области

На озере Балтым в Свердловской области обнаружили труп 22-летнего жителя Башкирии. К нему был привязан рюкзак, набитый камнями. Тело было найдено еще летом текущего года, однако только на днях региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили коллеги из «КП-Екатеринбург».

В правоохранительном ведомстве рассказали, что телесных повреждений, свидетельствующих о совершении преступления против мужчины, установить не удалось. Заключение о причине смерти судмедэксперт дать не смог – из-за «имевшихся резких гнилостных изменений» трупа.

По данным следователей, погибший ранее не был судим. Сейчас сыщики выясняют, зачем он приехал в Свердловскую область и с кем он мог там контактировать.