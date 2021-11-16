Уфимка лишилась более 800 тысяч рублей из-за тиктокера-таролога

Уфимка наткнулась на таролога в "ТикТоке" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница башкирской столицы Уфы лишилась 800 тысяч рублей из-за блогера социальной сети «ТикТок», который за деньги гадал на картах «Таро». Теперь республиканское МВД намерено возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, 58-летняя женщина наткнулась на таролога в «ТикТоке» в начале сентября. Мужчина рекламировал услуги по гаданию на картах. Потерпевшую это заинтересовало, поскольку у нее болела дочь, и она надеялась, что таким образом сможет помочь ей. Блогер запросил за услугу 550 рублей. Также уфимка решила сделать расклад на восстановление отношений дочери с ее мужем.

– На этом мошенник не остановился и предлагал все новые расклады. Мужчина сообщил, что из-за того, что дочь потерпевшей болела, нужно лечить всех родственников и запрашивал их личные данные. Женщина выполняла все указания лже-таролога. После чего, мошенник начал угрожать. Пугал, что с родственниками случится что-то ужасное и для этого нужно провести обряд, – рассказали в МВД региона.

Когда у несчастной горожанки закончились вообще все деньги, тиктокер требовал, чтобы она взяла кредит, сдала что-нибудь в ломбард или вовсе заложила квартиру. Тут женщина опомнилась и поняла, с кем имеет дело. Она отправилась в полицию писать заявление. При подсчете ущерба стало известно, что потерпевшая отдала мошеннику более 800 тысяч рублей.