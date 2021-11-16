В воздухе Уфы зафиксировали превышение норм сразу по двум загрязняющим веществам

В воздухе Уфы 13 ноября было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сразу по двум загрязняющим веществам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Уфы 13 ноября было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сразу по двум загрязняющим веществам. Об этом сообщили в Башгидромете.

По данным специалистов, в 19:00 пункт наблюдения на улице Ульяновых, 57 обнаружил аномальное содержание этилбензола в 1,5 ПДК и сероводорода – в 1,9. Скачок содержания тех же самых веществ (1,5 и 1,1 ПДК соответственно) был зафиксирован и 10 ноября.

На следующий день, 14 ноября, измерительные приборы на проспекте Октября, 141 вновь показали рост этилбензола на уровне 1,5 ПДК. 8 и 9 ноября этот пункт наблюдения выявил превышение по диоксиду азота – в 1,7 и 1,8 раза.

Этилбензол – органическое вещество класса углеводородов. Имеет запах, напоминающий бензин. При вдыхании его паров человек начинает чувствовать сонливость, усталость и головную боль.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.

Диоксид азота – газ красно-бурого цвета без определенного запаха. На организм человека он оказывает общетоксическое воздействие, может спровоцировать отеки и раздражение слизистых оболочек.